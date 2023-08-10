Beşiktaş komşuda avantajı kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu.

Siyah Beyazlı ekip, maça hızlı başladı ve 14. dakikada Vincent Aboubakar ile golü buldu.

Salih Uçan'ın tek pasında topu harika kontrol eden Vincent Aboubakar kalecinin üstünden topu ağlara yolladı ve skoru 1-0'a getirdi.

Temsilcimiz, yoğun baskılı bir şekilde oynamaya devam etti ve 23. dakikada Muleka ile golü buldu.

Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine inen Gedson'un pasında Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı.

Fark bu golle ikiye çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda ise Beşiktaş, baskılarını sürdürmeye devam etti.

62. dakikada sahanın en iyilerinden olan Salih Uçan, farkı üçe çıkaracak golü kaydetti.

Ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih topu ağlara gönderdi.

Sonrasında Salih Uçan yerini yeni transfer Rebic'e bırakırken Hadziahmetovic ve Aboubakar, yerini Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Neftçi Bakü, bu golün ardından 79. dakikada Lebon ile farkı ikiye indiren golü buldu.

Maç bu skorla sona erdi ve Beşiktaş, play-off turuna skor avantajı ile bir adım daha yaklaştı.