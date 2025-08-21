Beşiktaş Konferans Ligi sınavında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Konferans Ligi sınavında

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına Lozan deplasmanında çıkıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lozan'a konuk oluyor.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalıyor. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstleniyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika karşılaşma başladı

5.dakikada Lozan atağında gelen şutu kaleci Ersin kornere tokatladı

26.dakikada Rashica'nın yerde kalmasına penaltı kararı beklendi ancak hakem devam kararı verdi.

28.dakikada Orkun Kökcü'nün kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.

Son Haberler
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
58 tay 25 milyon liraya satıldı
58 tay 25 milyon liraya satıldı