Beşiktaş Konferans Ligi sınavında

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lozan'a konuk oluyor.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalıyor. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstleniyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika karşılaşma başladı
5.dakikada Lozan atağında gelen şutu kaleci Ersin kornere tokatladı
26.dakikada Rashica'nın yerde kalmasına penaltı kararı beklendi ancak hakem devam kararı verdi.
28.dakikada Orkun Kökcü'nün kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.