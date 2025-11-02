Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

Konuşmaların ardından yönetimin ibra oylamasına geçildi. Serdal Adalı ve yönetimi, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 dönemi için idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

Sonraki dönem için yapılan oylamada sayıların yakın olması nedeniyle, ibra edenlerin ve etmeyenlerin farklı tribünlere geçmesi istendi.

Gergin geçen oylama sırasında polis ekipleri salona girerek önlem aldı.

Kongre Divan Başkanı Affan Keçeci daha sonra bu yöntemden vazgeçti. Üyelerden oy tercihlerine göre yaka kartlarını kürsüye teslim etmeleri istendi.

Beşiktaş tüzüğüne göre, yönetim idari ve mali yönden ibra edilmemesi durumunda, en geç 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılması gerekiyor.

KARTLAR TESLİM EDİLMEDİ, YÖNETİM OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLDİ

Yönetimi ibra etmeyenlerin, yaka kartlarının kimlik beyan edilerek teslim edilmesini usulüne yönelik itirazları nedeniyle tartışmalar devam etti. Yönetimi ibra etmeyenler, yaka kartlarını teslim etmek istemedi.

Divan Kurulu Başkanı Affan Keçeci, "Tribündeki sayımda ibra etmeyenlerin sayısı 332. Arzu ediyorsanız kartlarınızı verin, vermiyorsanız bu rakama göre tutanağımızı tutacağız. Bu taraftan rica ettik, kartlarını verdiler, sizden defalarca rica ettik vermediniz. Buradaki arkadaşların teslim etmiş oldukları kartların sayısı 354 olduğuna göre yönetim ibra edilmiş oldu" dedi.

Ancak muhalifler, bu sayının kongrede bulunanlar değil ilk oylamaya katılıp sonradan ayrılanların bıraktığı kartların sayısı olduğunu iddia ediyor. Muhalifler göre bu kişilerin çoğu salonda değildi. İbra lehine oy verip vermedikleri meçhul olduğu iddiası yargıya taşınacak.

İbra oylamasının ardından Beşiktaş'ın 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 dönemine ait konsolide bütçe teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bütçe değiştirilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.