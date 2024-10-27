Beşiktaş kongresinde kavga! Üyeler yumruk yumruğa birbirine girdi

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda üyeler arasında gerginlik yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'ye yönelik protestolar sonrasında kavga çıktı.

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Kongrede genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Konuşmaların ardından 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemi, idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.

KONGREDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi kongreye katıldı. Çebi'nin yönelik protestolar sonrasında genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı.

Ahmet Akpınar yaptığı açıklamada, "Oturun yerinize. Ne sanıyorsunuz siz kendinizi. Buna ne hakkınız var. Böyle mi örnek olacaksınız? Kimin hakkı var burada olay çıkarmaya. Burası şov yeri değil. Kavga edeceksiniz dışarıda edin. Kavga etmek istiyorsanız boks şubemize kaydolun, kulübe madalya kazandırın." ifadelerini kullandı.