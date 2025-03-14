Beşiktaş, Konya'da

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Kafilede sakatlıkları bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson'un yanı sıra Elan Ricardo yer almadı.

KADRODAKİ İSİMLER

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo."