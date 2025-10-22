Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapıyor.

Konyaspor maça Deniz Ertaş, Yhon, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jin-ho, Mücahit İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka ve Umut Nayir ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş ise sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfired Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Milot Rashica, Devrim Şahin ve Tammy Abraham ile çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın bir süredir performansı nedeniyle eleştirilen ve kaptanlık görevinden alınan kaleci Mert Günok'a ilk 11'de yer vermedi. Günok, bu sezon yalnızca sakatlığı nedeniyle UEFA Konferans Ligi play-off turundaki FC Lausanne-Sport maçında oynamamıştı. Ersin Destanoğlu ise bu sezon ilk kez Süper Lig'de görev alacak.

CANLI ANLATIM

2. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasındaki Jackson Muleka şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

İKİ TAKIM ARASINDA 49. RANDEVU

Beşiktaş ve Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya geliyor.

Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah beyazlı takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

Kara Kartal, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.