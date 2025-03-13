Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA
Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ YARIN KONYA'YA GİDİYOR

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Konya’ya gidecek.

Son Haberler
Bursa'da araç motoruna bu kez kedi değil, horoz girdi
Bursa'da araç motoruna bu kez kedi değil, horoz girdi
Medya grubu resmen el değiştirdi! Rekabet Kurumu dev satışı onayladı
Medya grubu resmen el değiştirdi! Rekabet Kurumu dev satışı onayladı
İl Emniyet Müdürü Arıbaş’tan öğrencilere ’güvenli internet’ uyarısı
İl Emniyet Müdürü Arıbaş’tan öğrencilere ’güvenli internet’ uyarısı
Türk Hava Yolları'nın Avrupa macerası sona erdi
Türk Hava Yolları'nın Avrupa macerası sona erdi
Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor
Joshua Kimmich Bayern Münih ile devam ediyor