Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

Öte yandan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Ara transfer döneminde takıma katılan Elan Ricardo, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo.

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

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