Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarına imza atan içerik üreticisi Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), çoğunluk hisselerinin satışı dahil olmak üzere potansiyel müşterileri değerlendirmesi amacıyla İstanbul merkezli yatırım bankası Servo Capital'e yetki verdi.

1994 yılında kurulan ve halihazırda sahipliğini Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan'ın ortaklaşa yürüttüğü şirketin projeleri Türkiye'de yayın yapan çeşitli televizyon kanallarının yanı sıra Netflix, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve Gain gibi platformlarda yayınlanmakta.

Mergermarket'in aktardığına göre, konuya yakın üç kaynak tarafından şirketin çoğunluk hisseleri dahil olmak üzere satış tekliflerini değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

2018 yılında Güney Kore merkezli CJ Group'un BKM'nin yüzde 50 hissesini satın alacağı öne sürülmüş ancak taraflar yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varamamıştı.

2001 yılından bu yana BKM, 96 sinema filmi, 48 TV programı, 336 müzikal ve sahne gösterisi, yaklaşık 2.000 konser ve yüzlerce stand-up gösterisi ve festivale imza attı. Kurumun internet sitesinde yer verilen bilgilere göre şirket, 9.902 tiyatro gösterisi gerçekleştirerek 7 milyon tiyatro seyircisi çekti ve 2 milyar film izleniminin üzerine çıktı.