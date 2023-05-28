Beşiktaş, kulübün kurucularından 1 numaralı üyesi Fuat Balkan'ı andı

Beşiktaş, kulübün kurucularından 1 numaralı üyesi ve aynı zamanda kulübün başkanlığını da yapmış olan Fuat Balkan'ı sosyal medya hesabıdan yapmış olduğu paylaşım ile andı.



Siyah-Beyazlı kulüp, Fuat Balkan'ı "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski Başkanlarımızdan Fuat Balkan’ı, vefatının 53. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" başlığı ile yayınladığı paylaşım ile andı.

FUAT BALKAN KİMDİR?

Fuat Balkan 28 Ağustos 1887'de İstanbul'da doğdu. Osmanlı Devleti ordusunda bir subay olarak uzun yıllar Balkanlar'da Sırp ile Yunan kuvvetlerine karşı mücadele etti. Bunun yanında Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir üyesi olarak da önemli görevlerde bulundu. Lozan Anlaşmasının imzalanmasının ardından da Mareşal Fevzi Çakmak kendisine takdirname göndererek hizmetleri için teşekkür etmiştir. Ayrıca 6. ve 7. Dönem Edirne, 8. Dönemde de Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1937 yıllarında üç dönem Beşiktaş'ta başkanlık yapmıştır. Kulüp Sicili'nde "1 numaralı kurucu" olarak yer almaktadır. Aynı zamanda 1960 yılında faaliyete geçen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun üye listesinde de 1 numaralı üyedir. Fuat Balkan 28 Mayıs 1970 tarihinde 83 yaşında hayatını kaybetti.