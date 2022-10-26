Beşiktaş Kulübü koridorundan canlı yayın. Başkan odasından çıkıyor koridordakiler hep beraber ayağa kalkıyor. Başkan odasına giriyor herkes koltuklarına oturuyor

Beşiktaş Kulübü'nde hareketli anlar yaşanıyor.

Valerien Ismael'le ipler koptu ama hala resmi açıklama yapılamıyor!

Açıklama yapılamamasının nedeninin henüz Fransız hocanın sözleşmesinin feshedilmemesi olduğu bildiriliyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi sabahtan beri kulüpte. Odasından sık sık çıkıyor, koridorlarda volta atıyor. Çıktığı anda herkes ayakta, başkandan bir komut gelecek diye bekliyor.

Gergin bir hava var. Bu gerginliğin nedeni kararsızlık olabilir mi? Çünkü 3 seçenek bulunuyor ve Çebi bu kez tüm camianın "Hah, en iyisi buydu" dediği bir teknik direktörde karar vermek istiyor.

Peki kim bu adaylar?

1-Şenol Güneş. Taraftarlar sosyal medyadan mesaj yağdırıyor, Şenol Güneş isteniyor. Görevdeyken Güneş'i Beşiktaş'ta istemeyenler de az değildi. Ama onlar bile "Bu işi Şenol Güneş'ten başkası yapamaz" görüşünde. Peki Güneş kabul eder mi? Eder. Teklif bekliyor. Yakınlarına "Şu ana kadar henüz bir şey gelmedi" diyor ve bu "Henüz" lafı telefon beklediği şeklinde yorumlanıyor.

2-Sergen Yalçın. Onu da isteyen az değil. Sergen Yalçın da zaten Beşiktaşlı olduğu için görevden kaçmayacağını söylemişti.

3-Mircea Lucescu. Başkanın kafasındaki isimlerden biri de bu. Yaşı nedeniyle tepki gelebilir mi? İşte bu soru kafa bulandırıyor.

Ahmet Nur Çebi tekrar tekrar çıkıyor odasından bir volta daha atıp yine içeri giriyor.

Edindiğim bilgiye göre 2 saat içinde beklenen açıklama gelecek, Valerien Ismael dönemi bitecek. Bitecek bitmesine de gelecek olan hocanın da başarısız olması halinde sıra kime gelecek? Bu sorunun da cevabı belli. İşte Çebi bunu düşünüyor, attığı her volta kulüp çalışanlarını ayağa dikiyor.