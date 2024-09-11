Beşiktaş kupaları Erdoğan'a götürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş kupaları Erdoğan'a götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine başarı dileklerini sundu. Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa galibi Beşiktaş'ı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ağırladı. Beşiktaş yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 2024 yılında kazanılan kupaları da götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk etti. Beşiktaş yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 2024 yılında kazanılan kupaları da götürdü.

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"BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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