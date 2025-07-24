Beşiktaş kurtuluyor! Sağlık kontrolünden geçecek

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan siyah beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen oyuncular da netleşiyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak için yolların ayrılmak istendiği isimlerden birisi olan Bakhtiyor Zaynutdinov, Rus kulübü Dinamo Moskova ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki Kazak sol bekin cuma günü Rusya'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Dinamo Moskova kulübünün, Kazak futbolcu için Beşiktaş'a bonuslar artı 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

2023 yılında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Kazak futbolcu 49 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.