Beşiktaş Kyle Walker Peters'ın rakibini istiyor

Beşiktaş’ın transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde son anda West Ham United’ı seçen Kyle Walker-Peters’ı renklerine bağlayamayan Beşiktaş, bu kez onun sağ bekteki en büyük rakibi ve takım arkadaşı Aaron Wan-Bissaka’yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı."

PREMIER LİG’DEN YENİ HEDEF

Sabah’ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimlere başladı. Premier Lig’de defansif katkısı ve bire birdeki üstünlüğüyle tanınan Wan-Bissaka için kısa süre içinde resmi adımların atılması bekleniyor.