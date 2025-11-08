Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Siyah Beyazlılar Antalyaspor’a karşı harika bir ilk yarı performansı sergileyerek Tammy Abraham ve Djalo’nun golleriyle devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyunu dengeleyen Antalyaspor, Beşiktaş’ın hatasından faydalanan Boli’nin 51’inci dakikada attığı golle farkı 1’e indirdi. Yine de skor üstünlüğünü son bölüme kadar koruyan Beşiktaş, 81’de yakaladığı hızlı hücum fırsatını golle sonuçlandıran Jota Silva ile Antalyaspor’a karşı 3-1’i bularak rahatladı.

Son dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 2 maç sonra galip gelerek puanını 20’ye yükseltti. Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN İLE BEŞ MAÇLIK YENİ SERİ

Beşiktaş, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. (3 galibiyet, 2 beraberlik) Bu performans, Sergen Yalçın dönemindeki Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki sekiz maçlık seriden bu yana en uzun seri oldu.

ANTALYA’DA 2 SENE SONRA İLK GALİBİYET

Beşiktaş, Mayıs 2023’ten bu yana Antalyaspor deplasmandaki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham

ANTALYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve kritik maça Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI

2' Abraham'ın ceza sahası dışından şutunda defanstan seken top kaleci Abdullah'ın üzerinden ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI

7' Cengiz'in ortasına El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda Abdullah yakın mesafede topu çeldi. Abdullah'tan seken top direğe çarparak geri geldi.

CERNY GOL FIRSATINDAN YARARLANAMADI

12' Cengiz'in ara pasında topla buluşan Vaclav Cerny, net gol fırsatından yararlanamadı. İlk anda topu rakibinden kurtarmak isteyen Cerny, açısını kaybetti ve şutunda isabeti bulamadı.

BU KEZ TOP YAN AĞLARDA KALDI

13' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cerny'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ 2. GOLÜ BULDU

27' Beşiktaş Djalo'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: ANTALYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ

İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

46' İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Antalyaspor'da Samet Karakoç ve Hüseyin Türkmen oyuna dahil olurken Boli ve Dzhikiya kenara geldi. Beşiktaş'ta ise Salih Uçan ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Kartal Yılmaz'a bıraktı.

ANTALYASPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

51' Çıkarken top kaybı yapan Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan Boli ceza sahası içerisine girip düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi. Antalyaspor bu golle farkı 1'e indirdi.

ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

78' Doğukan Sinik ceza sahası içerisinde Ndidi ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Antalyaspor cephesi penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

JOTA SILVA OYUNA SONRADAN GİRİP GOLÜNÜ ATTI

81' Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Jota Silva attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

DJALO TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

90+1' Antalyaspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde topla bulaşn Boli ikinci gole yaklaştı ancak Djalo topu çizgiden çıkararak kritik bir müdahalade bulundu.