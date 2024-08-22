Beşiktaş Lugano karşısında. İşte Van Bronckhorst'un ilk 11'i. Lugano Beşiktaş hani kanalda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Thun kentindeki Thun Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 21.30. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Bu maçın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapılacak. Turu geçecek takım Avrupa Ligi'nde yer alacak.
Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, son antrenmanla birlikte sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Lugano'nun muhtemel 11'i de şu şekilde:
Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko.