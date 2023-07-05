Beşiktaş Lyanco ile anlaşmaya yakın

Beşiktaş, Southampton'da forma giyen Lyanco'yı gözüne dikti. Brezilyalı oyuncuya teklif yapan Siyah Beyazlılar, bekleme aşamasına geçti.

Beşiktaş Lyanco ile anlaşmaya yakın

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in onayı ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecbrübeli teknik adam, stoper bölgesindeki yetersiz oyuncu havuzundan dolayı takviye istediği öğrenildi.

YARIŞTA BEŞİKTAŞ ÖNDE
Öte yandan ESPN'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. 25 yaşındaki stoper için teklifini yükselten Beşiktaş bu transferde aşama kaydetti. Ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'nın da oyuncuya teklif yaptığı fakat Beşiktaş'ın teklifinden düşük bir teklifle kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Southampton'dan bu hafta içinde olumlu bir cevap beklediği kaydedildi.

1.87 boyundaki futbolcunun geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle toplam 30 maçta görev alırken 1 gol 2 asist kaydetti.

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