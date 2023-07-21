Beşiktaş Lyanco transferini askıya aldı. Nedeni belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın Çarşamba gecesi İstanbul’a getirip imza attırmaya hazırlandığı Brezilyalı stoper Lyanco’nun gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde şok bir gelişme yaşandı.

AMELİYAT OLMASI GEREK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktığı ve bu nedenle ameliyat olması gerektiği belirtilirken siyah-beyazlı ekibin yaşanan bu gelişme sonrası transferi askıya aldığı ifade edildi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI GİBİ ÇILGINIM"

Lyanco İstanbul’a gelir gelmez yaptığı açıklamada "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" demişti.