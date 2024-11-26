Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçına odaklandı

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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçına odaklandı

Süper Lig’de Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e karşı oynayacağı maça odaklandı. Siyah beyazlılar, kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'ın Debrecen kentine gidecek.

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