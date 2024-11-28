Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında 2-1 gerideyiz

UEFA Avrupa Ligi’nde siyah-beyazlılar, beşinci maçına İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le karşılaşıyor.

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BEŞİKTAŞ 1-2 MACCABI TEL AVIV

65' Peretz'in sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topta Van Overeem, bekletmeden sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.

62' Emirhan'ın sol kanattan açtığı ortada Rafa Silva penaltı noktasında yükselerek kafa vuruşunu yaptı fakat top kaleci Mishpati'de kaldı.

59' Gedson ile sol kanattan gelişen atakta Gedson penaltı noktasına çevirdi. Ndour'un vuruşunda top savunmadan geri gelerek Immobile'nin önünde kaldı. Yaşanan karambolde Ndour topu ağlarla buluşturdu fakat pozisyonun ardından Immobile için ofsayt bayrağı kalktı.

50' Peretz'in yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut savunmada Emirhan'a çarparak dışarı gitti. Maccabi, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Beşiktaş'ta Rashica, Uduokhai ve Joao Mario oyundan alındı. Yerlerine Ndour, Tayyip Talha ile Salih Uçan dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı

45’ Gol… Beşiktaş 1-2 Maccabi Tel Aviv (Peretz)

43' Rashica'nın ceza sahası sağından içeriye çevirdiği topta savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Temsilcimiz Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

42' Arthur Masuaku, orta alanın solunda Davida'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38’ Goool … Beşiktaş 1-1 Maccabi Tel Aviv (Rafa Silva)

23’ Gol Beşiktaş 0-1 Maccabi Tel Aviv (Kanichowsky)

16' Temsilcimiz Beşiktaş'ta Paulista, Turgeman ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Simone Sozza oyuna sağlık ekiplerini davet etti.

15' Rafa Silva, orta sahada Patati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

14' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Masuaku, sol kanattan ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Masuaku, orta alanın sol tarafında Lamkin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

11' Maccabi'de Davida, sol kanattan hareketlenerek yayda bulunan Turgeman'a yerden pas verdi. Turgeman'ın sağ ayak içiyle çektiği şut yandan dışarı gitti.

6' Svensson, kendi yarı alanının solunda Patati'ye faul yaptı

3' Gedson Fernandes, orta alanda Stojic'e faul yaptı

1' Maç başladı

TAKIMLARIN 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

MACCABI TEL AVIV: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman.