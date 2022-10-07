Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Beşiktaş'ı yenebiliriz

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, yarın kendi sahasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Karaahmet yaptığı açıklamada, "Öncelikle ifade etmeliyim ki Giresunspor bu sezon tam anlamıyla beklediğimiz olmasa da fena bir ortalamayla gitmiyor. Takımımızdan mennunuz, bu sezon oluşturmak istediğimiz genç bir takım kuralım, geleceğe yönelik daha temeller atalım dediğimiz bir takım modeli vardı. O nedenle şu anki gidişattan bir şikayetimiz yok, giderek daha da iyi bir takım oluyoruz. Çok şükür şu anda ortalarda fena bir durumda değiliz. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda daha da yukarılara çıkacağız" diye konuştu.

''BEŞİKTAŞ'I YENEBİLECEK, TAKIMA VE MOTİVASYONA SAHİBİZ''

Beşiktaş’ın dört büyük takımdan biri olduğunu ve saygı duyduklarını da ifade eden Başkan Karaahmet, “Bilindiği gibi bu hafta kendi evimizde dört büyüklerden biri olan Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Beşiktaş takımı büyük takımlarımızdan birisi olması hasebiyle saygı duyduğumuz bir kulübümüz. İnanıyorum ki gereken misafirperverliği Giresunlular gösterecektir. Beşiktaş’ı futbolcularından, taraftarına kadar en iyi şekilde şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Maç konusuna gelince tabi ki biz kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz.

Çünkü bu tür büyüklerle oynanılan maçların önemi ve motivasyonu daha farklı. Antrenmanlarda görüldüğü gibi arkadaşların motivasyonu en üst seviyede. Yenersek bizim için ekstra çok güzel bir başarı olacak ve yenebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz ama yenen biz olmak istiyoruz. Umarız taraftar için de izlemesi zevkli olan güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.