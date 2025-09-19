Beşiktaş maçı öncesi Stoilov’dan net mesaj! 'İki yönlü oynamalıyız'

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Önde kaliteli oyuncuları var ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız” dedi.

Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN ÖNDE KALİTELİ OYUNCULARI VAR”

Beşiktaş’ın transfer hamleleriyle güçlendiğini ifade eden Stoilov, şunları söyledi:

“Beşiktaş iyi bir takım, bunu biliyoruz. Yeni oyuncular aldılar. Özellikle önde kaliteli oyuncular var.”

“SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’I İYİ TANIYOR”

Bulgar teknik adam, siyah-beyazlıların başına geçen Sergen Yalçın’a da değindi:

“Sergen Yalçın göreve geldi, Beşiktaş'ı yansıtan bir hoca, kulübü iyi tanıyor. Kulüp adına bu bir avantaj.”

“KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMALIYIZ”

Zor bir rakiple karşılaşmalarına rağmen kendi oyunlarına odaklanacaklarını ifade eden Stoilov, şunları söyledi:

“Ama bizim için en önemlisi, kendi oyunumuz. Kesinlikle yakaladığımız fırsatlarda çok başarılı olmalıyız. Oyunun iki yönünü çok iyi oynamalıyız. Her zaman istediğimiz o arzulu futbolu sahaya yansıtmalıyız.”

