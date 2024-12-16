Beşiktaş maçı oynanırken kardeşi vefat etti. Maça devam etmek istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş maçı oynanırken kardeşi vefat etti. Maça devam etmek istedi

Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı oynandığı sırada Adana Demirsporlu futbolcu Maestro’nun kardeşi vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor’a konuk oldu. Heyecanlı geçen maçta Adana Demirspor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, mücadelenin oynandığı esnada Adana Demirspor forması giyen Maestro’nun kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

‘’TAKIMIMI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM’’

Beşiktaş’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan Maestro ile ilgili paylaşım yapan Murat Sancak, "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" ifadelerini kullandı.

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