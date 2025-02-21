Beşiktaş maçına saatler kala PFDK’dan Arda Turan kararı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş maçına saatler kala PFDK’dan Arda Turan kararı

PFDK’dan Eyüpspor-Beşiktaş maçına saatler kala Arda Turan ile ilgili flaş karar çıktı. Çıkan karar ile Eyüpspor Teknik Direktörü Turan kritik maçta kulübede yer alabilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

ARDA TURAN'A CEZA YOK: BEŞİKTAŞ MAÇINDA KULÜBEDE!

PFDK, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan için de ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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