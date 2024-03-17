Beşiktaş maçında ortaya çıkan görüntüler TFF'yi şok etti. Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin 24. Haftasında Beşiktaş sahasında Ataşehir Belediye Spor ile karşılaştı.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Gelen galibiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken maç öncesinde ilginç bir an protesto yaşandı.

Beşiktaş, ALG Spor maçında rakibinin lisanssız futbolcu oynattığına dair TFF’ye yaptıkları itirazın 2 ay sonra zaman aşımı gerekçe gösterilerek reddedilmesini protesto etti.

Karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasının ardından 1 dakika boyunca topa dokunmayan siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu’na sorduk cevap alamadık! Bir dakika topa dokunmuyoruz, kadın futbolunda özen, ilgi, iletişim ve adalet istiyoruz” dedi.

Beşiktaş'ın bu protestosu aynı zamanda Kadınlar Süper Lig'de yapılan ilk topa dokunmama protestosu oldu.

Ne olmuştu:

14 Ocak’ta oynanan Turkcell Kadınlar Süper Ligi maçında Beşiktaş deplasmanda ALG Spor ile karşılaşmış Batur Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 2-1 mağlup ederken siyah beyazlılar rakibinin FIFA tarafından transfer yasaklı olmasına rağmen Tuğba Karataş isimli futbolcuyu transfer ettiğini ve kurallara aykırı bir şekilde oyuncuya lisans çıkarıldığını iddia eden Beşiktaş konuya ilişkin TFF’ye başvurmuştu.

İtirazdan 2 ay sonra Beşiktaş’a bir cevap ileten TFF olayın zaman aşımına uğradığını söyleyerek incelemeden başvuruyu reddetti.