Beşiktaş – Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

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Beşiktaş – Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig’de üst üste 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Avrupa’da moral arıyor. Siyah beyazlılar bu akşam kendi sahasında ağırlayacağı Malmö’yü mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü ağırlayacak. Süper Lig’de önce Galatasaray’a, ardından Kasımpaşa’ya mağlup olan siyah beyazlılar, Malmö’ye karşı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih.

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim.

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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