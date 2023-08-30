Beşiktaş Manchester United'ın eski futbolcusunu transfer edecek. Güneş'in onayı bekleniyor

Bir dönem Manchester United'da forma giyen ve şu an serbest durumda olan Jesse Lingard Beşiktaş'ın gündemine geldi. Oyuncu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilirken, İngiliz futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.

Beşiktaş Manchester United'ın eski futbolcusunu transfer edecek. Güneş'in onayı bekleniyor

Takvim'de geçen habere göre; transfer harekatını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine menajerler aracılığıyla Jesse Lingard'ın önerildiği iddia edildi.

Son olarak Premier Lig'de Nottingham Forest'ta oynayan ve şu an kulüpsüz olan Lingard için son kararın Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

Şenol Güneş'in transferi onaylaması durumunda Beşiktaş'ın Lingard'ın menajeriyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Ayrıca oyuncunun İstanbul'a gelmesi için Alex Oxlade-Chamberlain'in tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi.

Geçen sezon Nottingham Forest forması ile 20 maça çıkan Lingard, 2 gol atarken 2 asist yaptı.

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