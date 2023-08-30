Beşiktaş Manchester United'ın eski futbolcusunu transfer edecek. Güneş'in onayı bekleniyor

Bir dönem Manchester United'da forma giyen ve şu an serbest durumda olan Jesse Lingard Beşiktaş'ın gündemine geldi. Oyuncu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilirken, İngiliz futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.