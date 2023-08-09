Beşiktaş Manchester United'ın yıldızını alıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Eric Bailly transferinde sona geldi.

Beşiktaş Manchester United'ın yıldızını alıyor

Beşiktaş, stoper mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gündeme Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly geldi.

Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda defansa transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Bailly ile anlaştığı öne sürüldü.

TRANSFER YAKIN
Sercan Dikme'nin haberine göre 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşılan oyuncu, Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme gerçekleştirecek.

Transferin birkaç güne sonuçlanması beklendiği kaydedildi.

Geçen sezon Marsilya'da kiralık oynayan Bailly, çıktığı 23 maçta gol veya asist üretemedi.

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