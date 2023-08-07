Beşiktaş Marsilya'dan haber bekliyor. Hedefte Malinovskyi var

Beşiktaş, Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovskyi için Marsilya’dan yanıt bekliyor. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmanın uğraşında.

Beşiktaş Marsilya'dan haber bekliyor. Hedefte Malinovskyi var

Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, henüz bir anlaşma sağlayamadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Marsilya forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklifini sunan Beşiktaş, henüz sonuca ulaşamadı.

Beşiktaş'ın Fransız ekibine 1,2 milyon euro kiralama ücreti teklif ettiği, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemediği belirtildi.

Ayrıca haberde, Marsilya’nın Şampiyonlar Ligi eleme maçı kadrosuna alınmayan Malinovskyi'nin Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlandığı yazıldı.

Marsilya ile 23 maça çıkan Ukraynalı oyuncu, 2 gol atarken, 1 asist yaptı.

Ukraynalı futbolcu milli takım formasını 55 kere giydi. 7 kez gol sevinci yaşadı.

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