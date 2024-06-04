Beşiktaş medya sorumlusu Okay Karacan’ın İsmail Kartal sevdası Beşiktaşlıları çıldırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş medya sorumlusu Okay Karacan’ın İsmail Kartal sevdası Beşiktaşlıları çıldırttı

Beşiktaş JK Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan'ın Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili yaptığı yorum Beşiktaş taraftarını sinirlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında 99 puanla kapatarak 2. oldu.

102 puanlı Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Daha sonrasında İsmail Kartal'ı gönderen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan, İsmail Kartal ile ilgili yaptığı yorumla Beşiktaş taraftarını çıldırttı.

İÇ ÇEKEREK 'DAHA NE YAPSIN İSMAİL KARTAL' DEDİ
Okay Karacan, yayınlanan videoda 'Haksızlığa da gelemiyorum, 10'da 10 yapmış daha ne yapsın' diyerek iç çekti.

Ardından da 'Ne yapsın İsmail Kartal?' dedi.

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TARAFTAR ÇILDIRDI
Bir Beşiktaş taraftar hesabı, bu videoya tepki göstererek, ''İsmail Kartal için kendini kaybeder gibi iç çeken adamın Beşiktaş'ta işi yok, olamaz da.

Transfer yapma beceriniz yok, onu zaten anladık. Bari bu şahısla yolları ayırın da Beşiktaş taraftarı sinirlerini zıplatan şeyleri daha fazla görmesin.'' ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Okay Karacan'ın 2018 yılında Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.

Twiti paylaşan sosyal medya hesabı, ''Biz Okay Karacan hakkında garip bir şey görmekten sıkıldık ama anlaşılan o "Fenerbahçe aşkını" beyan etmekten hiç sıkılmamış.

Hal böyle olunca akıllara şu soru geliyor: "25 senedir kulübe giriş çabaları kabul görmeyen bu kişinin kulübe sokulmasının sebebi, 'yeni yönetimdeki bazı kişilerin Fenerbahçe hayranlığı' olabilir mi?"

Soru işaretlerini kaldırın ve tek hayranlığı Beşiktaş'a olmayan, çeşitli kişilerin sözünden çıkmayacak yöneticiler "VARSA" derhal yolları ayırın.'' yorumunu yaptı.

İşte Okay Karacan'ın Fenerbahçe hakkında yaptığı paylaşım:

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TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş taraftarı, sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Okay Karacan'ın takımdan gönderilmesini isteyen taraftarların yorumları şöyle:

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