Beşiktaş'tan kritik galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-81 yendi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Haldun Çoban, Hüseyin Çamcı
Beşiktaş: Evans 39, Elif Bayram 8, Billings 15, Melek Uzunoğlu 6, Reimer 7, İrem Naz Topuz 1, Kübra İmren Sevindik 8, İnci Güçlü
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 22, Landrum 21, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 1, Sevgi Tonguç 5, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 5
1. Periyot: 22-16
Devre: 37-41
3. Periyot: 58-61
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