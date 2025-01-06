Beşiktaş, Mert Günok’a yeni sözleşme önerecek

Beşiktaş yönetimi Mert Günok konusunda kararını verdi. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki milli kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde Mert’e 2 yıllık yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi.

Ağustos 2021’de 1,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir’den transfer edilen deneyimli kaleci 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mert’in kontratı 2024’te 1 yıl daha uzatıldı.

Beşiktaş formasıyla 96 resmi müsabakaya çıkan ve 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan başarılı file bekçisi kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmeyi hedefliyor. Mert Günok geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 40 yaşına kadar sahalarda olmak istediğini ifade etmişti.

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında müthiş kurtarışlara imza atarak büyük alkış toplayan Mert Günok, siyah-beyazlı taraftarların da en sevdiği isimler arasında yer alıyor.