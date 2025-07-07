Beşiktaş milli oyuncu için harekete geçti!

Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş milli oyuncu için harekete geçti!

Beşiktaş Kulübü, Benfica'da mutsuz olan milli oyuncu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bu transfer için bugün resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.

David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini duyuran Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak hamle için öne çıkan isim Benfica'dan Orkun Kökçü. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isterken transfer görüşmeleri bugün başlayacak.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi için harekete geçtiği siyah-beyazlılar bugün transferle ilgili Benfica'yla görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorunun ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica da milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

.jpegOrkun Kökçü, Benfica'ya 2023/24 sezonunda Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euroya karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu geride kalan sezonda Benfica formasını 55 maça çıkarken 12 gol ve 11 asist kaydetti.

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