Beşiktaş milli yıldız avına çıktı! İkisini de istiyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig devinin gündemine sürpriz isimler geldi. İstanbul ekibi, Rangers'te forma giyen Rıdvan Yılmaz ve Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu'nu listeye ekledi.

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BEŞİKTAŞ RIDVAN YILMAZ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Siyah-Beyazlılar, Arthur Masuaku’nun takımdan ayrılması sonrasında sol bek hattını David Jurasek’le güçlendirmişti. Takıma Benfica’dan kazandırılan 24 yaşındaki Çek futbolcu, ilk resmi maçında önceki akşam Shakhtar karşısında sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Bu gelişme sonrasında yönetim, transferde sol bek hattını da güçlendirme kararı aldı. Yönetimin, İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’ın formasını giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. 2022 yılında Beşiktaş’tan Rangers’a 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gönderilen başarılı oyuncu, önceki dönemlerde Süper Lig’e geri dönüşe kapıları kapatsa da bu kez düşüncesi farklı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki milli oyuncu, Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt verirken gözler şimdi Benfica cephesinde. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama ve çeşitli bonuslarla toplamda 25 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sundu. Portekiz kulübünün kararına göre transfer kısa sürede netlik kazanacak.

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