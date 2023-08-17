Beşiktaş Muleka ile geri döndü

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Netfçi Bakü'yü konuk ediyor.

Beşiktaş Muleka ile geri döndü

MAÇIN İLK 11'LERİ;
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Rebic, Muleka, Semih

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Yuri, Tamas, Saief, Ata'a, Mahmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare

MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı.

MULEKA GOLE YAKLAŞTI

Semih Kılıçsoy'un derinlemesine pası önüne alan Muleka, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çaprazdan şutunu çekti.

Çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

NEFTÇİ BAKÜ ÖNE GEÇTİ

Azerbaycan ekibi, Beşiktaş karşısında 35. dakikada Mahmudov'un golüyle 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONA ERDİ

Mücadelenin ilk yarısı Neftçi Bakü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı.

Ante Rebic, Umut Meraş ve Onana oyundan alınırken, Aboubakar, Masuaku ve Hadziahmetovic oyuna dahil oldu.

SEMİH YERİNE ONUR BULUT

Maça devam edemeyen genç Semih Kılıçsoy'un yerine Onur Bulut dahil oldu.

MAÇA DENGE GELDİ

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna dahil olan Aboubakar'ın 57. dakikada attığı muhteşem golle maça dengeyi getirdi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Jackson Muleka, 71. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

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