Beşiktaş Muleka ile geri döndü

MAÇIN İLK 11'LERİ;
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Rebic, Muleka, Semih
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Yuri, Tamas, Saief, Ata'a, Mahmudov, Ozobic, Shinyashiki, Lebon, Olanare
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı.
MULEKA GOLE YAKLAŞTI
Semih Kılıçsoy'un derinlemesine pası önüne alan Muleka, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çaprazdan şutunu çekti.
Çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
NEFTÇİ BAKÜ ÖNE GEÇTİ
Azerbaycan ekibi, Beşiktaş karşısında 35. dakikada Mahmudov'un golüyle 1-0 öne geçti.
İLK YARI SONA ERDİ
Mücadelenin ilk yarısı Neftçi Bakü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı.
Ante Rebic, Umut Meraş ve Onana oyundan alınırken, Aboubakar, Masuaku ve Hadziahmetovic oyuna dahil oldu.
SEMİH YERİNE ONUR BULUT
Maça devam edemeyen genç Semih Kılıçsoy'un yerine Onur Bulut dahil oldu.
MAÇA DENGE GELDİ
Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna dahil olan Aboubakar'ın 57. dakikada attığı muhteşem golle maça dengeyi getirdi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Jackson Muleka, 71. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.