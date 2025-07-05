Beşiktaş Napoli ile pazarlıkta! İşte teklif edilen ücret

Sol bekte Masuaku'yla yollarını ayırıp David Jurasek'i renklerine bağlayan Beşiktaş, forvet hattını da Immobile'nin sözleşmesini feshettikten sonra Tammy Abraham'la güçlendirdi.

Orta sahada ilk etapta Oxlade-Chamberlain ve Al-Musrati ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, ön liberoya yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ JENS CAJUSTE İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Jens Cajuste'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli'ye teklifte bulundu.

Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli önerdiği ve belirli şartlarda zorunlu hale gelebilecek 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu teklif ettiği, kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Ipswich Town forması giyen Cajuste için Napoli'nin 10 milyon Euro bonservis talep ettiği iddia ediliyor.