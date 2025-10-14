Beşiktaş'ta sezon başı kadroda düşünülmeyen futbolcularla ayrıı süreci yaşandı. Sözleşmeleri devam eden oyunculardan Semih Kılıçsoy Cagliari'ye, Al Musrati Verona'ya, Jean Onana Genoa'ya, Amir Hadziahmetovic Hull City'ye, Joao Mario AEK'ya, Ernest Muçi Trabzonspor'a, Elan Ricardo Athletico Paranaense'ye Can Keleş Kocaelispor'a kiralık olarak gönderildi. Satış opsiyonları bulunan bu isimlerin durumu sezonun kalan bölümünde ortaya koyacakları performansa göre netlik kazanacak.

Sezonun bu bölümüne kadar Beşiktaş'tan ayrılan 8 futbolcu istenileni veremedi. Toplamda 29 karşılaşmada görev alan Kartal'ın oyuncuları hiç gol sevinci yaşayamadı. Joao Mario, AEK'da yaptığı asistle skor katkısı yapabilen tek isim oldu. İşte isim isim oyuncuların performansı...

Joao Mario (AEK): 5 maçta 243 dakika forma giyen Portekizli futbolcu tek asistini Panetolikos’u 2-1 yendikleri kupa maçında yaptı.

Semih Kılıçsoy (Cagliari): 2 maçta 26 dakika süre aldı.

Al Musrati (Verona): 3 maçta 145 dakika oynadı.

Jean Onana (Genoa): 2 maçta 161 dakika sahada kaldı.

Amir Hadziahmetovic (Hull City) 5 maçta 319 dakika görev yaptı.

Elan Ricardo (Athletico Paranaense) 2 karşılaşmada 53 dakika süre aldı.

Ernest Muçi (Trabzonspor): 4 müsabakada 132 dakika forma giydi.

Can Keleş (Kocaelispor): 6 maçta 316 dakika süre buldu.