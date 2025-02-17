Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve toplam 461 maça çıkan kaptanı Necip Uysal ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 2016-2027 sezonu sonuna kadar siyah beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 461 maçta sahaya çıkan Necip Uysal, 6 gol attı ve 19 asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile toplamda 10 kupa kazandı. (4 Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa)

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kaptanımız Necip Uysal'la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal'a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

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