Beşiktaş, Necip’i çiçeklerle karşıladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Necip’i çiçeklerle karşıladı

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal uzun süren sakatlığının ardından ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları alkışlar ve çiçeklerle karşıladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan kaptan Necip Uysal da takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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