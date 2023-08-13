Beşiktaş Neftçi Bakü maçının en ucuz bileti 500 TL

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında, 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Beşiktaş Stadyumu’nda Neftçi Bakü PFK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle;
Bilet Fiyatları
Loca 162: 13.000TL
VIP 100: 9.000TL
VIP 101-126: 8.250TL
1. Kategori: 3.150TL
102-125 Blok: 2.800TL
2. Kategori: 2.400TL
3. Kategori: 2.050TL
4. Kategori: 1.300TL
415-416 Blok: 1.300TL
5. Kategori: 1.200TL
414-417 Blok: 1.200TL
6. Kategori: 1.100TL
413-418 Blok: 1.100TL
7. Kategori: 525TL
8. Kategori: 500TL