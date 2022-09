Beşiktaş'ta Valerien Ismael gidiyor bakın yerine hangi teknik direktör geliyor

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş'ın bugünlere geleceğini tahmin edemeyenler sadece Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticileriydi. Bir de sportif direktör tabi!

Geçen sezondan beri içlerinde benim de olduğum pek çok kişi... Gazeteci, spor yorumcusu, taraftar açık açık seslendirmişti; "Valerien Ismael'le bu iş olmaz. Büyük takım hocası değim. Küçük takım hocası mı; o bile tartışılır" diye.

Hatta Türkiye'de onca Beşiktaşlı hoca dururken, dünyada bu kadar teknik adam varken bu Fransızı bulup getirenin de futbola fransız olduğunu da belirtmiştik.

Dinletemedik!

Beşiktaş sezona yine Valerien Ismael ve ekibiyle başladı. Çebi, sonuna kadar arkasında olacaklarını da açıkladı.

Ama gördünüz işte top çabuk patladı!

Adamın her şeyi yanlış çünkü. Futbolcuları da patlattı! İstanbulspor maçını izleyenler gördü; takımın içinde bir huzursuzluk var. Gol atıyor, golü hazırlayan sevinmiyor! Oyuncular tedirgin, kulübeden her an gelebilecek şok hamleler bekleniyor. İstersen sahada ağzınla kuş tut; Ismael'in neye göre yaptığı belli olmayan değişiklik kararları herkese çarpabiliyor.

- Kaleci Ersin'i yıktı!

- Kaleci Emre'yi yıktı!

- Stoperde oynatmakla inat ederek Necip'i yıktı!

- Stoper sıkıntısı çekerken alt yapıdan yetişen Beşiktaş'ın öz evladı Serdar Saatçı'yı yıktı, bitirdi, sürgüne yolladı!

- Rıdvan neden kaçtı? Genç Emirhan niye kalmadı?

- İstanbulspor maçında oyuncuların yüz ifadelerine dikkat ettiniz mi? Rosier'in Masuaku'nun, NKoudou'nun, Josef'in, hatta yeni transfer Redmond'un.

- Bu sezonun daha ilk haftasından beri saçma sapan oyuncu değişiklikleriyle sahadaki futbolcuların tamamını şaşkına çevirdi. Dikkat ederseniz sahada herkes tedirgin!

Sonunda da isyan çıktı!

Beşiktaş'ın kalesine gelen her top gol oluyor. İster Ersin olsun, ister Emre; fark etmiyor. İkisini birden koysan kaleye hikaye! Oyuna konsantre değiller çünkü; kimbilir kafaları nerede?

Savunmada bir düzen yok. İki stoperin birbirini tanıması yan yana sürekli oynamalarıyla olur. Saiss bakıyor ki, yanında sürekli başka biri var. Orta sahada sezonun en iyisi Salih. Her an oyundan alınma tehlikesiyle oynuyor. Gedson Fernandes üzerine ekleyeceğine sürekli eksiliyor! Forvet hattında çarkıfelek çevirir gibi ok kime gelirse o ikinci yarılarda oyundan alınıyor.

Takımda düzen sıfır! Hocaya güven de! Şimdi Nevzat Demir Tesisleri'nde herkes "Nasıl olsa gidecek" diye bekliyor.

Buna elbette ki en büyük neden başkan Ahmet Nur Çebi'nin başdanışmanı Faik Gürses'in Posta gazetesindeki yazısında Valerien Ismail'i sert bir şekilde eleştirmesi. "Başkanın danışmanı böyle dediğine göre vardır bir bildiği" diyorlar; ben de öyle diyorum. Çok yakından tanıdığım abim, usta gazeteci Faik Gürses'in boşuna yazmayacağına inanıyorum.

Ismael'in devam etmesi halinde takımın daha da karışacağını, futbolcuların birer birer kaybedileceğini görüyorum. Bu hocaya Manchester City'in kadrosunu versen de fark etmez; bunu da iddia ediyorum.

Peki Valerien Ismael giderse kim gelecek?

Bu da konuşuluyor. Herkesin dilinde.

Kim olacak; Şenol Güneş elbette!

Ahmet Nur Çebi'nin zaten en başından beri gönlü Şenol Güneş'ten yanaydı. Ismael'den önce onu getirmek istediği sır değildi. Nasıl olduysa futbolu çok bilen biri (!) gidip bu Valerien Ismael'i buldu. Maliyeti de düşük olunca geldi, takımın başına kuruldu.

Ama bu kez Çebi'nin kimselere aldıracağını sanmıyorum.

Şenol Güneş'e karşı olanlar vardı ama şu anda hemen her Beşiktaşlı'nın "Şu kadro Şenol Güneş'te olsaydı neler olurdu neler" dediğini biliyorum.

Peki operasyon Fenerbahçe maçından önce mi olur, sonra mı?

Orasını bilemiyorum.

Ama ben olsam hemen yaparım.

Fenerbahçe maçı da teknik adam yanlışlıkları nedeniyle kaybedilirse ibre yönetime de dönebilir; bunu da hatırlatayım.