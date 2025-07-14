Beşiktaş o haberleri yalanladı: Tamamen asılsızdır!

Kaynak: İHA
Beşiktaş o haberleri yalanladı: Tamamen asılsızdır!

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters ile ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarına ilişkin haberleri yalanladı.

Beşiktaş, İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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