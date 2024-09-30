Beşiktaş o pozisyona isyan etti: Türk futbolu size rağmen

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş o pozisyona isyan etti: Türk futbolu size rağmen

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Kayserispor maçındaki bir tartışmalı pozisyona yönelik sert tepki yer aldı. Paylaşımda “Türk futbolu size rağmen” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş’ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden oldu.

Kayserispor’un kalecisi Bilal, kale vuruşunda topu ayakla yanındaki Kartal’a verdi. Kartal ise topu ceza sahası içinde eli ile durdurduktan sonra topu ileriye yolladı. Beşiktaşlı oyuncular pozisyonun penaltı olduğunu belirterek itiraz etse de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun penaltı olduğunu belirten Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Beşiktaş’ın sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda tartışmalı pozisyona yönelik sert ifadeler yer aldı. Pozsiyonun videosu “Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen” mesajı ile paylaşıldı.

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