Beşiktaş o transferi bitirdi! Kime niyet, kime kısmet...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş o transferi bitirdi! Kime niyet, kime kısmet...

Beşiktaş'ın bir transferde daha mutlu sona ulaştığı bildirildi.

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran Beşiktaş bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Siyah Beyazlılar, Milan'dan Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Barcelona, Real Betis, Tottenham gibi önemli kulüplerin de formasını giyen 26 yaşındaki savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralanacağı gelen bilgiler arasında.

Sağ bek transferinde gitgelli süreçler yaşayan Beşiktaş'ta daha önce prensip anlaşmasına varılan Kyle Walker-Peters'ın transferinin son anda iptal olmasının ardından şimdi de Emerson Royal'in Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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