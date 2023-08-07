Beşiktaş o transferi kapattı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, daha önce Meschack Elia'yı listesine eklemişti.

İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys'un formasını giyen Kongolu futbolcu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Young Boys cephesi, yapılan bonservis pazarlıklarında 5 milyon euro'nun altına inmedi. Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki oyuncu listeden çıkarıldı.

Geçen sezon İsviçre ekibiyle 41 resmi maça çıkan Elia bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabilen Kongolu yıldızın Young Boys ile kontratı 2026 yılında sona erecek.