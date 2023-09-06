Beşiktaş oldu Afrikataş. 8 futbolcu giderse Şenol Güneş kimleri oynatacak. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Beşiktaş, bu yaz transfer döneminde şu ana kadar yabancı olarak Amartey, Rebic, Onana, Chamberlain, Rashica, Zaynutdinov ve son olarak Bailly gibi transferler yaptı.

Ancak bu transferlerin içinde dikkat çeken bir detay var. Bu takımın 8 tanesi Afrikalı.

Yeni transferler Amartey, Onana ve Bailly ile 3, takımda olan Aboubakar, Colley, Masuaku, Ghezzal ve Muleka ile toplam 8 Afrikalı oyuncu ediyor.

Saydığımız isimler de takımın kilit isimlerinden. Aboubakar, Colley, Masuaku...

Bu söylemler yanlış anlaşılmasın. Bu hesaplamalar yaklaşan Afrika Kupası için.

Bu transfer planlaması neye göre yapıldı peki?

Beşiktaş'ın 14 yabancısının 8'i 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak Afrika Kupası dolayısıyla takımda olamayacak.

Beşiktaş bu tarih aralığında ise Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçı olmak üzere toplam 6 maç yapacak.

Oynanacak bu maçlarda umarız olmaz ama oldu da sakatlık gibi durumlar yaşandı. E o zaman kim oynayacak bu takımda.

Burak Yılmaz mı forvete geçecek? Soruyorum size... Takımın büyük bir kısmı gidecek.

Kupa 13 Ocak'ta başlayacak ancak kamp olayı olduğundan oyuncular 7 Ocak haftası gibi takımdan ayrılabilir.

Yani bir maç daha eklersek bu oyuncular Kasımpaşa maçında da takımı yanlız bırakabilir.

Tabi tüm takımlar finale kadar çıkacak diye bir durum yok.

Gruptan çıkamayan ve diğer turlarda elenen takımlar olursa futbolcular geri döner ancak bu durum çok fazla risk taşıyor.

Bu Afrikalı futbolculardan kesin Milli takıma çağırılması beklenen isimler ise Aboubakar, Ghezzal, Omar Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly.

Zaten Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'i çıkardığımız zaman takımda ne defans kalıyor ne başka birşey kalıyor.

Kalan futbolcular Rosier, Onur Bulut, Necip Uysal ve Umut Meraş. Tayyip Talha Sanuç zaten sakat. Riske edilemez.

Takımın en büyük gol umudu Aboubakar zaten gidiyor.

İşin özü Beşiktaş'ta işler karışacağa benziyor.

1 ay kısa bir zaman değil. 6-7 maçtan bahsediyoruz.

Bu maçlarda bir kopma şampiyonluk yolunda büyük yara verir...

Bekleyip hep birlikte göreceğiz...