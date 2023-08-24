Beşiktaş Onana'yı önerdi. İtalyanlar o takımı açıkladı

Beşiktaş, bu yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 takımlarından Lens forması giyen Jean Onana'yı 4 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.
Kamerunlu oyuncu, Siyah Beyazlılar'da 6 maça çıkarken, Tirana maçında da asist yaptı.
Performansıyla 6 maç sonunda tartışmaların odağında olan 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile yollarını ayırma ihtimali arttı.
İtalyan basınından Il Secolo XIX'nın haberine göre; Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya önerdi.
İtalyan ekibi ise oyuncuyla ilgilenmediğini Siyah beyazlılara iletti.