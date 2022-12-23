Sıcak gelişme! Beşiktaş Onur Bulut'la anlaştı

Siyah beyazlı yönetimin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardığı belirtildi.
Kayserispor'un bir miktar ücret karşılığında izin vermesi halinde Onur Bulut'un ara transferde Beşiktaş'a katılacağı, aksi takdirde sezon sonunda imza atacağı ifade edildi.
Futbol hayatına Almanya'da başlayan Onur Bulut, Türkiye'de Kayserispor'dan başka Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.
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