Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığını açıkladığı Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte gelen Orkun'u, siyah beyazlı yetkililer ve basın mensuplarının yanı sıra kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İLK SÖZLERİ

Havalimanında BJK Dijital'e konuşan Orkun Kökçü'nün oldukça duygulandığı ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Orkun, "Heyecanlıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur." dedi.