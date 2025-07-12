Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı milli orta saha Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi. Kökçü'ye yolculuğunda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da eşlik etti. Başarılı oyuncu, havalimanında kısa bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığını açıkladığı Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

g-001.jpeg

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte gelen Orkun'u, siyah beyazlı yetkililer ve basın mensuplarının yanı sıra kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN İLK SÖZLERİ

Havalimanında BJK Dijital'e konuşan Orkun Kökçü'nün oldukça duygulandığı ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Orkun, "Heyecanlıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur." dedi.

Son Haberler
Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!
Bodrum'da 4 işletme mühürlendi!
Eski belgelerin süresi doluyor! Nüfus müdürlükleri dolup taştı
Eski belgelerin süresi doluyor! Nüfus müdürlükleri dolup taştı
Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...
Beşiktaş Orkun Kökçü'ye kavuştu! İşte ilk sözleri...
Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü
Erdoğan'ın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı! Geçmişi hatırlattı ateş püskürdü
Çorum’da 150 balya ve 20 dönüm tarla yanarak küle döndü
Çorum’da 150 balya ve 20 dönüm tarla yanarak küle döndü