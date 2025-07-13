Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 'KAP'a bildirdi

Siyah-beyazlı kulüp, Orkun Kökçü’nün satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP BİLDİRİMİ

KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir" denildi.